Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen naar China Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen (foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

EMMEN - Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen brengt eind mei samen met de nieuwe wethouder economische zaken en twee topambtenaren een werkbezoek aan de Chinese zusterstad Shangluo.

Geschreven door Steven Stegen

De Chinezen brachten eerder al een bezoek aan Emmen.



Doel van de reis is volgens de gemeente het onderhouden van de relatie met de zusterstad, het uitwisselen van informatie en het bespreken van mogelijkheden voor verdere hernieuwde samenwerking. Ook staat een aantal bedrijfsbezoeken gepland. In 2011 brachten bestuurders uit Emmen ook al een bezoek aan de Chinese stad.



Voor Van Oosterhout wordt het de verste reis die hij als burgemeester tot nu toe onderneemt. De meeste kosten van het bezoek worden door de Chinese gastheren gedragen, Emmen is zelf maximaal 10.000 euro kwijt aan het bezoek, dat staat gepland van 23 tot 31 mei.