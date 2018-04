Deel dit artikel:











OM eist cel voor ‘kopschoppen’ in 2014 Cel geeïst voor mishandeling (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN - Voor een ernstige mishandeling in juni 2014 eist het Openbaar Ministerie (OM) tegen een 29-jarige man uit Noordscheschut een celstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.



Een sterk verouderde zaak, besefte de officier van justitie. Een camera legde de vechtpartij in het centrum vast. Op beeld was te zien dat het slachtoffer door een persoon tegen de grond werd geslagen. Kort daarop kwam een man in lichte kleding eraan gerend en schopte de persoon op de grond meermalen tegen het hoofd.



De agenten herkenden de man die als eerste sloeg. Dit was een 21-jarige man uit Hoogeveen. De man in lichte kleding bleef een tijdlang onbekend. Tijdens de zitting van de 21-jarige man in december 2014 noemde die de naam van zijn helper: de 29-jarige man uit Noordscheschut.



De Noordscheschutter werd pas in juli 2015 over deze zaak gehoord. Waarom nu pas de zitting is, kon de officier niet zeggen. De man uit Noordscheschut stond ook terecht voor een inbraak in een winkel in de Grote Kerkstraat in Hoogeveen en een brandstichting in januari 2016 in Hoogeveen.



De inbraak en brandstichting deed hij samen met een 22-jarige vriend uit Tiendeveen. Die hoorde voor zijn aandeel een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.