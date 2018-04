Stel dat geld verdiende met telefoondiefstallen moet zitten

ASSEN/HOOGEVEEN - De rechtbank in Assen heeft een 41-jarige man voor een hele serie diefstallen veroordeeld tot driehonderd dagen cel, waarvan honderd voorwaardelijk.

De man maakte zich schuldig aan dertien gevallen van telefoondiefstal, heling en diefstal van enkele aanhangwagens en een elektrische fiets in Drenthe en Groningen, rijden zonder rijbewijs op de A28 bij Pesse en diefstal van een scooter in Groningen.De telefoondiefstallen bij winkels in Hoogeveen, Borger en Assen pleegde de man deels samen met zijn 32-jarige vriendin. Zij is veroordeeld tot 98 dagen cel, waarvan dertig voorwaardelijk. Samen moet het stel bijna 4.000 euro aan gedupeerde winkeliers terugbetalen.De twee stalen vorig jaar draadloze telefoons uit winkels. Daarmee belden ze buiten, in de buurt van de winkels, dure 0900-nummers, waarmee ze online aankopen deden, onder meer bij goksites. Zolang de lijn open bleef, stroomde het geld vanzelf binnen. Daarom verstopte het stel de telefoons in de buurt van de winkels, zodat ze verbinding hielden.Ook sloegen ze toe bij twee beddenzaken en een keukenzaak in Assen, bij een warenhuis in Borger en een lingeriewinkel in Hoogeveen. Ook het Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen werd gedupeerd. De vrouw stal op aandringen van haar vriend vijf keer een telefoon uit het verzorgingstehuis, waarmee ze ook 0900-nummers belde.De Hoogeveners verklaarden tijdens de rechtszaak twee weken geleden veel spijt te hebben van wat ze hebben gedaan. Ze haalden de telefoontruc uit om geld te verdienen, omdat ze samen zo’n 60.000 euro aan schulden hadden.De vrouw heeft het onvoorwaardelijke deel van haar straf al in voorarrest uitgezeten. Haar vriend moet nog ruim honderd dagen achter de tralies doorbrengen.