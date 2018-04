Laura Hospes exposeert depressieportretten in Assen

ASSEN - Een expositie met een indrukwekkend verhaal: Ruimte P60 exposeert het werk van Laura Hospes. Hospes maakte zelfportretten van haar tijd in een psychiatrische inrichting en het leven daarna. Ze laat die portretten zien in haar eerste volledig eigen tentoonstelling.

De tentoonstelling heet 'Survived Another Day'. "Zelfs ik vind dit af en toe heftig om te zien", vertelt Hospes. "Dat komt vooral door het gevoel dat naar voren komt. Ik hoop dat mensen zich in sommige van mijn foto's kunnen herkennen."Na een eetstoornis en een zelfmoordpoging werd Laura opgenomen in het Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen. "Als je zo'n poging doet, word je al gauw opgenomen."Daar ging ze verder met het maken van zelfportretten van haar gezicht, haar lichaam, maar vooral van haar beschadigde armen. "Het kan voor sommige mensen heel schokkend zijn dat de brandwonden zo goed te zien zijn", zegt ze.Laura besloot impulsief een reis naar Canada te boeken met haar jongere zusje. "Ik zette het snijden en het branden even op pauze, omdat ik dacht dat ik er na de reis wel weer mee verder kon gaan." Maar de reis veranderde een heleboel: Laura voelde zich vrij.Kort na de reis ging het op een avond bijna mis: de neiging om zichzelf te verwonden was weer sterk. In plaats van zichzelf pijn te doen, besloot ze een Polaroidfoto van zichzelf te maken. "Ik haalde de foto eruit en ik vond het heel bijzonder. Het leek allemaal zo zacht en ik dacht: waarom zou ik dit kapot maken?", vertelt ze."We doen een aantal tentoonstellingen per jaar waarvan wij vinden dat ze onder de aandacht moeten komen", vertelt Rudy Lanjouw van Ruimte P60. "Zo laten we hier in het oosten ook werken zien die het waard zijn om bekeken te worden."Hij ontdekte Laura bij een kunstverzamelaar in Groningen. "Hij liet mij zijn collectie zien en daar zaten foto's van Laura tussen. Dat was een ongelooflijke trigger." Een maand later hebben Lanjouw en zijn vrouw besloten Laura de kans te geven te exposeren.Laura hoopt dat er positieve reacties komen op haar foto's, maar ze is zich ook bewust van een andere kant. "Ik was vroeger zo dat als ik wonden bij iemand anders zag, dat ik dacht dat het bij mij niet zo erg was en het dus erger ging maken. Ik hoop niet dat mensen dat bij mij denken."De tentoonstelling draagt een belangrijke boodschap: er moet meer en opener gepraat worden over depressie en automutilatie.Benieuwd naar Laura's werk ? De tentoonstelling loopt van 8 april tot en met 29 april in Ruimte P60 in Assen.