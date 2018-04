Cliënten Hoeve Boschoord: in gevangenis meer vrijheid

Deel dit artikel:











BOSCHOORD - In de gevangenis is het nog beter. Dat zeggen cliënten van Hoeve Boschoord over hun verblijf in de kliniek voor licht verstandelijk beperkten van Trajectum. Ze voelen zich niet serieus genomen, hebben niet het gevoel dat ze vooruitkomen en vinden dat ze zelfs in de gevangenis meer vrijheid hebben.

Geschreven door Petra Wijnsema

Hoeve Boschoord staat sinds december onder verscherpt toezicht van de inspectie.



De inspectie vindt dat de zorg bij Hoeve Boschoord te weinig is afgestemd op het individu. RTV Drenthe sprak vier cliënten die dat beeld bevestigen. De inspectie vindt ook dat cliënten onvoldoende met respect worden behandeld. "Ze behandelen je als een klein kind," zegt cliënt Bianca de Man. "Je wordt meer als zwakbegaafd gezien dan in andere TBS-klinieken," zegt een andere cliënt.



Weinig therapie

Cliënten brengen veel tijd door achter de vaak gesloten deur van hun eigen kamer. Ze vinden dat ze te weinig therapie krijgen. "Werken is een uurtje, sporten twee uurtjes. Verder heb je niet veel therapie. En als je een behandeling krijgt, dan is dat met een bal stuiteren. Wat dat voor nut heeft, weet ik ook niet," zegt De Man. Een andere cliënt zegt driekwart jaar te hebben gewacht op behandeling voor verslaving.



De inspectie vindt ook dat Hoeve Boschoord nogal snel naar het middel isoleercel grijpt. "Dan komen ze met twaalf man op iemand afstormen en die nemen ze dan in de houdgreep," aldus De Man. Zelf is het haar overkomen dat ze door zes personeelsleden werd overmeesterd. Standaard is 'vrijheidsbeperking' opgenomen in het behandelplan. Maar dat dwang de norm is, daarin herkent Trajectum zich niet, zo schrijft de instelling in een schriftelijke verklaring. "Uitgangspunt is nu: geen vrijheidsbeperkende maatregelen, tenzij...," zo luidt de verklaring.



Het gebruik van alcohol en drugs is verboden bij Hoeve Boschoord, maar cliënten zeggen dat er makkelijk aan is te komen. "Als je wilt blowen, kun je blowen," zegt De Man. Volgens een andere cliënt is het wat moeilijker om aan drugs te komen op de gesloten afdeling, maar is dat zeker mogelijk. Controle op urine weten cliënten te omzeilen. "De controle op drugs in de kliniek zou beter moeten," zegt een cliënt.



Verschillend behandeld

Cliënten vinden dat er weinig personeel is, daarnaast voelen ze zich door elk personeelslid anders behandeld. Willekeur ervaren ze. "De één krijgt al heel snel verlof, bij de ander duurt het eindeloos." Verder ervaren cliënten ook dat de gevolgen van een misstap ernstig worden gestraft. Zo is van een cliënt het verlof voor maanden ingetrokken omdat hij één keer een paar biertjes had gedronken.



In vergelijking met de inmiddels gesloten TBS-klinieken De Oldenkotte en Veldzicht zeggen cliënten het gevoel te hebben bij Hoeve Boschoord niet vooruit te komen. "Als ik in een andere kliniek had gezeten, was mijn TBS waarschijnlijk al lang beëindigd," zegt een cliënt die zijn naam niet bekend wil maken uit angst nog harder te worden aangepakt.



Verbetertraject

Trajectum wil niet voor de camera reageren, maar zegt te werken aan verbetering. "Er is een intern verbeterplan opgesteld. We zijn met onze medewerkers in gesprek om de zorg persoonsgerichter te maken."



De inspectie geeft buiten het openbare rapport van hun bezoek geen toelichting, maar geeft aan dat het verscherpt toezicht in ieder geval nog tot eind mei duurt. Al in 2012 heeft de inspectie Trajectum aangesproken op het beleid rond isoleren. En omdat de inspectie te weinig vooruitgang zag, is Hoeve Boschoord in december 2017 onder verscherpt toezicht gesteld.



"Wij behandelen cliënten met zeer complex en risicovol gedrag en daarom zitten we soms te veel op beheersing en minder op vrijheid. We bevinden ons nu in een leerproces en dat kost tijd," aldus Trajectum.