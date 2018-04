Twee jaar cel geëist tegen 'loopjongen' graafmachinebende

ASSEN - Volgens zijn advocaat was hij vooral een loopjongen, maar volgens het Openbaar Ministerie had Jeroen V. uit Assen een essentiële rol binnen de graafmachinebende. Voor het helpen bij de grootschalige Marktplaatsoplichting en lidmaatschap van de criminele organisatie eiste het OM donderdag twee jaar cel tegen hem.

De 29-jarige V. was een van de zogenoemde ‘cashers’, bendeleden die in opdracht van de leiders geld gingen pinnen dat onwetende kopers hadden betaald. De criminelen boden in 2014, 2015 en 2016 graafmachines en andere zware voertuigen aan op Marktplaats. Ze wonnen telefonisch het vertrouwen van geïnteresseerden in het hele land en lieten ze vaak spoedbetalingen doen.Zo verdiende de bende honderdduizenden euro’s en gingen ruim zeventig gedupeerden voor duizenden euro’s het schip in. Tegen leiders Franz I. Michel I. en Maik V. uit Assen zijn dinsdag straffen tot zes jaar cel geëist De rol van Jeroen V. was duidelijk kleiner, maar wel belangrijk binnen de organisatie, stelde de officier van justitie Dat gold ook voor de andere drie verdachten uit Assen die donderdag terechtstonden als cashers. Tegen die mannen van 23, 25 en 59 eiste de officier één jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.V. hoorde de hoogste straf eisen, omdat hij al een strafblad had van dertien pagina’s. Op dit moment zit hij een celstraf van 2,5 jaar uit voor een overval die hij in 2011 in Assen pleegde aan de Rolderstraat. Ook vermoedde de officier dat V. niet helemaal eerlijk is over zijn rol binnen de bende.De man zegt dat hij met zeven verschillende bankpassen heeft gepind in opdracht van Franz en Michel I. Hij kreeg er steeds een paar tientjes voor, verklaarde hij. Geld waar hij erg blij mee was, omdat hij en zijn vriendin het niet breed hadden. De aanklager denkt dat V. per pinbeurt een paar honderd euro heeft verdiend. Dat heeft bendeleider Franz I. ook verklaard. In 2015 boekte V. twee keer een dure hotelkamer met zijn vriendin. Dat vond de officier opvallend, omdat dat normaal gesproken niet kon, gezien hun uitkering.De 25-jarige verdachte Jeffrey R. uit Assen weigerde aanvankelijk iets te zeggen tegen de rechters. Had hij bij de politie alles over zijn rol bekend, nu wist hij niks meer. De rechtbank vermoedde dat dat te maken had met Maik V., die tijdens zijn zaak op de publieke tribune zat. R. leek bang om te praten. Daarom besloot de rechtbank zijn zaak achter gesloten deuren te behandelen, waardoor ook V. en andere belangstellenden de zaal uit moesten.Dinsdag gaat de rechtbank verder met de zaak. Dan moeten nog zeven verdachten voorkomen. Op 17 mei volgt de uitspraak.