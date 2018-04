Politie opnieuw stap dichterbij ontrafelen kofferbakmoord

EMMEN - De politie lijkt opnieuw een stap dichterbij de oplossing van de raadselachtige moord op Ralf Meinema. Vanmorgen werd een tweede verdachte in de zaak opgepakt.

De 31-jarige Meinema uit Klazienaveen werd op 31 maart vorig jaar dood gevonden in de kofferbak van zijn auto. De zwarte Mercedes lag half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden. "We zijn nu ruim een jaar bezig met een zaak die in de buitenwereld de kofferbakmoord heet", zegt politiewoordvoerder Anthony Hoogeveen. "We hebben een 24-jarige inwoner van Emmen aangehouden."Lang was het stil rond de moordzaak Meinema, maar als het televisieprogramma Opsporing Verzocht begin februari aandacht besteedt aan de kofferbakmoord komen 80 tips binnen. De politie vermoedt dat Meinema kort voor zijn dood bij iemand verantwoording moest afleggen en meldt dat het laatste signaal van de telefoon van Ralf wordt opgepikt in de Emmer wijk Rietlanden.Op 13 februari volgt een doorbraak in de zaak met de aanhouding van een 39-jarige man uit Emmen, Hans O. Hij wordt net als de 24-jarige man die vandaag werd opgepakt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Ralf Meinema.De politie is vandaag terughoudend met het geven van nieuwe informatie over de zaak. "We hebben tijdens het onderzoek veel informatie gekregen van mensen die ons informeren over bepaalde zaken", zegt Hoogeveen. "Als je al die informatie bij elkaar optelt kom je uiteindelijk terecht bij deze 24-jarige verdachte." De politie wil niet zeggen of de beide verdachten elkaar kennen en of ze bekenden waren van het slachtoffer.De dood van Ralf Meinema is nog steeds omgeven door raadsels, zo is het motief voor de moord nog steeds onduidelijk. De politie laat vandaag weten door te gaan met het onderzoek en sluit meer aanhoudingen zeker niet uit. "Het is een complex onderzoek", stelt de politie. "Het is ook zo dat we denken dat er meer mensen zijn die in ieder geval meer informatie hebben en we sluiten in die zin ook niet meer aanhoudingen uit."Ook vandaag laat de politie weten dat meer informatie over deze zaak nog steeds welkom is. "Feit is dat we duidelijkheid willen hebben over wat er nu gebeurd is, dat is belangrijk voor ons maar zeker ook voor de nabestaanden", aldus politiewoordvoerder Hoogeveen.