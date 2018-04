Rechtbank doet uitspraak in zaak dodelijke woningoverval Gees

ASSEN/GEES - De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de dodelijke overval in Gees.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vorige maand tegen drie verdachten celstraffen van vijftien en dertien jaar voor de overval in combinatie met de doodslag op Koert Elders op 30 juni 2016. Tegen de vierde man, die volgens de officier van justitie op de uitkijk stond, eiste hij twaalf jaar cel.Koert Elders en zijn vriendin werden overvallen in hun huis aan de Dorpsstraat in Gees. De 69-jarige Elders werd vastgebonden met elektriciteitskabels en kledingstukken om zijn enkels en hals. Hij verzette zich hevig tegen zijn belagers, die hem daarop zo zwaar mishandelden dat hij overleed aan interne bloedingen.De advocaten van de vier verdachten willen dat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard, omdat de rechtbank zou zijn misleid. De officier van justitie gaf tijdens de zitting toe dat er vormfouten zijn gemaakt bij het verhoor van een vriendin van een van de verdachten. De ondervraging is tegen de regels in bewust niet op band opgenomen en de vrouw kreeg te horen dat haar verklaring niet in het dossier zou komen.Later moesten de agenten deze toch toevoegen aan het dossier, in opdracht van de vorige officier van justitie in de zaak. In het proces-verbaal hebben ze toen gezet dat het verhoor per ongeluk niet is opgenomen. Ook klopten de plaats en de datum waarop het verhoor zou zijn afgenomen niet, terwijl de beide agenten het proces-verbaal wél hebben ondertekend.Drie van de vier verdachten ontkennen ooit in Gees te zijn geweest, de vierde en jongste verdachte heeft een bekentenis afgelegd . De politie kwam drie van hen op het spoor doordat hun DNA-materiaal gevonden werd op de plaats van het misdrijf.De vriendin van Koert Elders eist een schadevergoeding van ruim 1,1 miljoen euro van de verdachten. Volgens haar advocaat Corinne Jeekel is dat bedrag zo hoog, omdat ze niet alleen de liefde van haar leven, maar ook haar inkomsten is kwijt geraakt. Het vakantiepark, waarvan de huisjes worden verhuurd aan Poolse arbeiders, is overgenomen door de jongste dochter van Elders.