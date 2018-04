Deel dit artikel:











Wakker Emmen, PvdA en CDA willen in Emmen doorregeren De nieuwe gemeenteraad bespreekt het rapport van informateur Jan Bos.

EMMEN - Het voortzetten van de coalitie van Wakker Emmen, PvdA en CDA is de meest voor de hand liggende optie in Emmen. Dat concludeert informateur Jan Bos op grond van de gesprekken die hij met de fracties voerde.

Geschreven door Steven Stegen

Bos, voormalig wethouder in Emmen, had ook een vervolggesprek met de drie partijen die ook de afgelopen jaren in Emmen aan het roer stonden. “Ik ben er van overtuigd dat ze samen verder kunnen regeren. Ze hebben samen ook een werkbare meerderheid van 23 van de 39 zetels.”



Wakker Emmen raakte bij de verkiezingen vier zetels kwijt, maar is met 11 zetels nog altijd ruim de grootste partij. Het CDA handhaafde de vijf zetels. De PvdA groeide tegen de landelijke trend in van zes naar zeven zetels.



Wakker Emmen neemt nu het voortouw om met PvdA en CDA tot een bestuursakkoord te komen. Volgens Bos zijn er een aantal thema’s die duidelijk leven bij de politieke partijen. Zo hameren de partijen er op dat het sociaal domein blijvend veel aandacht vraagt. Ook wil de nieuwe raad dat er meer wordt ingezet op duurzaamheid en dat er meer aandacht is voor zwakkeren in de samenleving.



Bij de partijen is er ook brede consensus om opnieuw vijf wethouders aan te stellen. Jan Fonhof van 50PLUS pleitte voor een wethouder die zich specifiek met ouderen bezig houdt. Karel Eggen van D66 lijkt dat overdreven. “Moet er dan ook een wethouder van jongeren komen? Of van adolescenten?” zo vroeg hij zich af.



De PVV, met drie zetels nieuw in de raad, was opvallend mild over de voorgestelde bestuursvariant. "We kunnen daar wel in meegaan, want er zijn weinig andere opties", zei Tom Kuilder. "We zullen het best vaak oneens zijn, maar we willen ons wel constructief opstellen."



Opvallend genoeg ontbrak de fractie van LEF! bij het bespreken van de conclusies van informateur Jan Bos.



Meer debat

De partijen in Emmen zijn het er ook over eens dat de politiek aantrekkelijker moet worden, met meer debat en meer betrokkenheid van burgers. Informateur Jan Bos kwam daarom met de aanbeveling om een heisessie te organiseren over het toekomstige functioneren van de raad.



Of er daarom een nieuwe raadszaal moet komen blijft onduidelijk. “De huidige opstelling veranderen, dat kan wat ons betreft prima, maar iets compleet nieuw bouwen, dat zien wij niet zo zitten”, aldus René van der Weide van Wakker Emmen.