Djammen: de dromerige muziek van Daisy Singer-songwriter Daisy (foto: Robbert Oosting)

DE WIJK - Zeventien jaar is ze nog maar en nu al schrijft en componeert ze haar eigen muziek. Ze heet Madelief Gal, maar haar artiestennaam is Daisy.

"Van jongs af aan ben ik bezig met muziek", vertelt de 17-jarige singer-songwriter.



Aanleg

"Op mijn zesde zat ik in een koor en ik begon met pianospelen toen ik elf, twaalf was", legt Madelief uit. "Later pas gitaar." Lang duurde het niet voordat ze wist dat zeker weten verder wilde in de muziek. "Dat wilde ik mijn hele leven al wel doen."



Van zolder tot podium

"Vijf jaar geleden zat ik alleen op een zolderkamertje, piano te spelen, eigen nummers te schrijven. Nu laat ik mijn nummers echt horen aan publiek, dat soort dingen", zegt ze wat bescheiden. "Ik heb vorig jaar meegedaan aan Kunstbende en dat heb ik toen gewonnen." Daarnaast won ze nog een muzikale talentenjacht. "Dat was heel vet."



Liever zingen dan praten

"Ik ben niet zenuwachtig", zegt Madelief resoluut op de vraag wat er gebeurt als ze het podium opklimt. "Ik voel me meteen wel thuis. Ik vind praten onwennig nog, maar echt het spelen dat is supergaaf. Als je dan een heel stil publiek hebt, die echt naar je luistert, dat geeft op een of andere manier toch echt wel een beetje een kick."



Ondanks haar jonge leeftijd weet ze zeker dat ze verder wil in de muziek. "Ik heb ook niet veel talenten daarbuiten", lacht ze. Een album, dat komt er in ieder geval verzekert ze.