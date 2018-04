FC Emmen wil halve finaleplek play-offs veilig stellen

VOETBAL - FC Emmen kan in de komende vier dagen de vooraf gestelde doelstelling behalen, namelijk plaatsing voor de halve finale van de play-offs. Wanneer de Drentse club de komende twee thuisduels, morgen en maandag tegen FC Volendam en Telstar, weet te winnen dan is directe plaatsing voor de halve finale in de nacompetitie vrijwel zeker een feit.

Fortuna Sittard is, gezien het resterende programma, favoriet voor de titel Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Aan het begin van dit seizoen stelde trainer Dick Lukkien dat zijn ploeg bij de beste vijf van de Jupiler League moet kunnen eindigen. Aan die doelstelling lijkt zijn selectie ruimschoots te voldoen, want haal je de twee beloftenteams (Jong Ajax en Jong PSV) eraf dan is Emmen op dit moment 'the best of the rest'.Fortuna Sittard en NEC waren dit seizoen iets beter, tenminste over het hele seizoen genomen want van de onderlinge confrontaties verloor Emmen er geen enkele. Voor Lukkien is Fortuna Sittard op dit moment de favoriet voor het kampioenschap. "Ze winnen hun wedstrijden overtuigend en gezien het programma denk ik dat NEC het lastiger krijgt."Het is heel simpel. Als Emmen in vier thuisduels in plaats van een gelijkspel had gewonnen, dan had de Drentse club volop meegedaan in de strijd om de titel. "Natuurlijk kan je zo kijken, maar aan de andere kant.. als je zo vaak gelijkspeelt is het ook geen toeval", aldus Lukkien die wel opkijkt van het grote verschil in de klassering op basis van uit- en thuisduels. Want de 26 punten die Emmen pakte in 16 thuiswedstrijden is goed voor plek 13 in de Jupiler League, terwijl Emmen met de 28 punten in 17 uitwedstrijden op plek 2 staat achter Jong Ajax. "Dat heeft voor een groot deel te maken met de manier waarop ploegen naar Emmen komen. Die komen niet om een lekker potje te voetballen, maar vooral om de poorten gesloten te houden en te loeren op een counter."Toch verwacht Lukkien niet dat Volendam met die intentie naar Emmen komt. "Nee, Volendam wil altijd aanvallen. Die gaan volop druk zetten. Bovendien zijn ze aardig op dreef. Ze begonnen zeer slecht aan het seizoen, maar zijn inmiddels weer een ploeg die meestrijdt voor een plek in de 1e ronde van de play-offs." (Volendam staat op dit moment 11e, red.)FC Emmen moet het tegen FC Volendam en Telstar stellen zonder de geblesseerden Mario Bilate, Gersom Klok en Noraim Mamedov. Wel weer inzetbaar zijn Stef Gronsveld en Keziah Veendorp. Beide spelers starten ook in de basis.FC Emmen - FC Volendam begint morgenavond om 20.00 uur en is vanaf dat tijdstip ook live te volgen op onze website en op Radio Drenthe.