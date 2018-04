Nieuw college in Tynaarlo: VVD en PvdA vallen buiten de boot

VRIES - De gemeente Tynaarlo krijgt een college dat bestaat uit Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, D66, CDA en de ChristenUnie.

Dat heeft grootste partij Leefbaar Tynaarlo vanavond bekendgemaakt. De fracties vertegenwoordigen samen 15 van de 23 raadszetels. Het is het tweede college in Drenthe dat nagenoeg rond is, eerder kwam er al witte rook uit het gemeentehuis van Coevorden De VVD en de PvdA keren niet terug in het college.Het nieuwe college telt vijf wethouders. De kandidaat-wethouders zijn René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo), Oetra Gopal (GroenLinks), Pepijn Vemer (D66), Henk Lammers (CDA) en Hans de Graaf (ChristenUnie).