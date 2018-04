Deel dit artikel:











Uitslagen inhaalduels zondagamateurs: Weer nederlaag GOMOS, WKE'16 wint ruim Bekijk hier alle uitslagen van vanavond

VOETBAL - Vanavond stonden er enkele inhaalduels op het programma in het zondagamateurvoetbal. In de 2e klasse K leed GOMOS voor de tweede keer deze week een nederlaag. Na het verlies bij Roden bleek in Norg vanavond Hoogezand te sterk.

Door de nederlaag kunnen de titelaspiraties van de ploeg van trainer Wim Bakering, in ieder geval voorlopig, in de ijskast. Koploper Stadspark heeft tien punten meer dan GOMOS (dat nu 4e staat), maar heeft wel twee duels meer gespeeld.



In de 4e klasse D boekte het Emmer WKE'16 een eenvoudige zege op Weiteveense Boys en komt de tweede titel op rij weer een stukje dichterbij. De voorsprong van de club uit Emmen op naaste belager Titan bedraag nu acht punten, al heeft WKE'16 wel twee duels meer gespeeld.



Hieronder alle uitslagen van vanavond:



2e klasse K

GOMOS - Hoogezand 1-4

Oerterp - Peize



4e klasse A

ONB - THOR 1-2



4e klasse B

Donkerbroek - Smilde'94 3-1



4e klasse C

FVV - Gieterveen 3-1

Alteveer - SPW 4-0



4e klasse D

WKE - Weiteveense Boys 5-1

Protos - HOC 3-1

Zwartemeerse Boys - Valther Boys 0-1

Schoonebeek - DSC'65 4-2



5e klasse E

Meeden - BNC 0-1



5e klasse F

EEC - Buinen 4-1