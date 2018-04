Deel dit artikel:











Bas Dost verliest van Atletico Madrid en mist return Dost kijkt vol ongeloof nadat zijn club na 22 seconden op achterstand is gekomen (foto: EPA/Juanjo Martin)

VOETBAL - Bas Dost heeft met zijn club Sporting Portugal de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Europa League tegen Atletico Madrid verloren. Het werd 2-0.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Dost maakte dit seizoen al dertig doelpunten in het shirt van Sporting, maar zal volgende week tijdens de return toe moeten kijken. De oud-spits van FC Emmen kreeg in de tweede helft een gele kaart en is geschorst.



22 seconden

Al na 22 seconden lag de bal in het net. Sporting was achterin slordig, waardoor Diego Costa in balbezit kon komen. De spits fungeerde als aangever, hij bracht Koke in stelling: 1-0.



Drie kansen

Sporting kwam daarna beter in de wedstrijd en kreeg een drietal kansen. Twee waren voor Dost, maar het dichtst bij succes was Martins. Hij zag zijn inzet echter gekeerd worden door Atetico-doeman Oblak



Blunder

Een blunder van verdediger Mathieu zorgde ervoor dat de Spanjaarden nog voor rust op 2-0 kwamen. De Franse topspits Griezmann profiteerde dankbaar.



Slotminuut

In de tweede helft bleef Sporting verder leed bespaard en in de slotminuut van de extra tijd was er zelfs nog een levensgrote kans op de 2-1, maar ook dat was Dost en de zijnen niet gegund.