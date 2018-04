Politie pakt verdachte (23) op na overval op tankstation Assen

ASSEN - Een man heeft vanmorgen een overval gepleegd op een tankstation aan de Zwartwatersweg in Assen.

Hij sloeg na de overval op de vlucht. Na een een korte zoekactie kon de politie de mogelijke overvaller oppakken. Het gaat om een man van 23 jaar. Hij is aangehouden in een huis in Assen.De man kwam vanmorgen met een groot mes het benzinestation binnen. Hij bedreigde het personeel en eiste sigaretten en geld. De man vertrok uiteindelijk met een onbekend geldbedrag.