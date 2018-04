Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 8 april 2018

Sallie Ford is de dochter van een poppenspeler uit Amerika. Ze woont aan de westkust maar groeide op in Asheville, een grote stad in South-Carolina. Daar ontmoette ze Ford Tennis en Jeff Munger. Met Ford als zanger en gitarist, Tennis op drums, Jeff Munger op guitar, en Tornfelt op de staande bas vormde ze in 2007 Sallie Ford and the Sound Outside. Ze speelden vooral rockabilly. In 2014 werd de band opgedoekt en maakte ze haar eerste soloalbum, Slap Back. Soul Sick is haar nieuwste album. Muziek met passie en emotie.