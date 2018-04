Minister pleit voor behoud kraamafdeling Treant in Emmen

DEN HAAG - Als Treant kraamafdelingen wil sluiten, dan in elk geval niet Emmen. Dat antwoordt minister Bruno Bruins op Kamervragen van de PvdA.

PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma wilde van de minister weten wat hij vindt van het Treant-plan om de kraamzorg te concentreren in Emmen. Bevallen in Hoogeveen en Stadskanaal zou dan niet meer mogelijk zijn. Uitgerekend de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Emmen zijn sinds 18 december dicht, vanwege een tekort aan kinderartsen."Als Treant voldoende nieuwe kinderartsen vindt, wordt verloskunde weer op alle drie de locaties aangeboden. Als dat niet lukt, is concentratie van deze zorg op één of twee locaties noodzakelijk", schrijft de minister.Voor ziekenhuisafdelingen acute verloskunde geldt de zogeheten '45 minuten-norm'. "Op grond waarvan bepaalde afdelingen niet mogen sluiten. Het gaat daarbij om die afdelingen die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat het aantal mensen dat niet binnen 45 minuten op zo'n afdeling kan komen, niet toeneemt."Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de minister laten weten dat sluiting van de afdeling verloskunde in Emmen voor de bereikbaarheid van deze zorg in de regio "het minst voordelig zou zijn."De minister reageert verder op de vraag of er mogelijkheden zijn om sneller voldoende kinderartsen te krijgen. "Uit het Capaciteitsplan 2016 blijkt dat er landelijk gezien geen sprake is van een tekort aan kinderartsen. Er is nauwelijks sprake van onvervulde vraag."Wel zegt de minister dat er 'signalen' zijn over een tekort aan artsen in 'sommige regio's'. Als voorbeeld noemt de minister het gebrek aan specialisten ouderengeneeskunde.Overigens meldt de minister in zijn antwoord dat het Zorginstituut Nederland geen minimumnorm hanteert over het aantal bevallingen voor een kraamafdeling. In Emmen waren in 2016 958 bevallingen, in Hoogeveen 712 en in Stadskanaal 580.Volgens de minister zijn besluiten nog niet genomen, dat verwacht Treant dit voorjaar te doen. "Ondertussen blijft het ziekenhuis zoeken naar nieuwe kinderartsen, aldus Treant.