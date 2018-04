Verdachte dodelijke woningoverval Gees gaat vrijuit [update]

GEES - Verdachte Fidan J. gaat vrijuit in de zaak van de dodelijke woningoverval in Gees, tegen hem was 12 jaar celstraf geëist. De rechter verklaarde het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk wegens vormfouten in het proces.

De voormalige officier van justitie heeft in de zaak doelbewust een verklaring van een getuige in het dossier gedaan, terwijl zij wist dat er onjuistheden in stonden.De andere verdachten kregen vanwege de gang van zaken lagere straffen opgelegd.De hoofdverdachten, Amsterdammer Abdelhak B. (28) en de Belg Anouar K. (27), zonder vast adres kregen straffen van 12 jaar opgelegd. Tegen hen was 15 jaar geëist.Antwerpenaar Yero V. (22) kreeg een gevangenisstraf van 6 jaar opgelegd, tegen hem was 13 jaar gevangenisstraf geëist. Hij kreeg een lagere straf, omdat de rechter niet bewezen acht dat hij betrokken was bij de mishandeling die leidde tot de dood van Koert Elders.De overval waarbij de 69-jarige Koert Elders om het leven kwam werd gepleegd in juni 2016. Drie mannen drongen de woning aan de Dorpsstraat binnen de vierde man, Fidan J., zou op de uitkijk hebben gestaan. Op dat moment waren Elders en zijn vriendin in het huis aanwezig. Elders werd vastgebonden met elektriciteitskabels en kledingstukken. Het slachtoffer verzette zich hevig, waarop hij zwaar werd mishandeld. Elders overleed uiteindelijk aan inwendige bloedingen.Yero V., de jongste verdachte bekende eerder dat hij betrokken was bij de overval. Hij zou de vriendin van Elders hebben bedreigd en met haar de kluizen in het pand leeg hebben gehaald. Koert Elders verhuurde huisjes op een bungalowpark. De andere drie verdachten ontkennen dat ze ooit in de buurt van Gees zijn geweest.De advocaten van de verdachten wilden dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk zou worden verklaard, omdat de rechtbank zou zijn misleid. Een vriendin van een van de verdachten is door de recherche verhoord, maar de ondervraging is tegen de regels in bewust niet op band opgenomen. De vrouw kreeg te horen dat haar verklaring niet in het dossier zou komen.Later moesten de agenten deze toch toevoegen aan het dossier, in opdracht van de vorige officier van justitie in de zaak. In het proces-verbaal hebben ze toen gezet dat het verhoor per ongeluk niet is opgenomen. Ook klopten de plaats en de datum waarop het verhoor zou zijn afgenomen niet, terwijl de beide agenten het proces-verbaal wél hebben ondertekend.Het OM heeft erkend dat de gang van zaken niet fraai is en liet weten dat de verklaring van de vrouw niet als bewijs mag worden gebruikt. De advocaten vonden dat te makkelijk en wilden dat het Openbaar Ministerie het recht om de verdachten te vervolgen verliest.De rechter vindt dat er inderdaad sprake is van het misleiden van de rechtbank. "Er is inbreuk gedaan op de gang van de rechtsorde en dat schaadt het vertrouwen", aldus de rechtbank. De rechter vindt dat in de zaak van Fidan J. de rechtsgang dusdanig geschaad is dat zonder de verklaring de verdachte waarschijnlijk niet was vastgehouden, daarom wordt de officier van justitie niet ontvankelijk verklaard. Voor de andere drie verdachten geldt dat in mindere mate, zij krijgen daarom strafvermindering.De vriendin van Koert Elders eiste een schadevergoeding van ruim 1,1 miljoen euro van de verdachten. Volgens haar advocaat Corinne Jeekel is dat bedrag zo hoog, omdat ze niet alleen de liefde van haar leven, maar ook haar inkomsten is kwijt geraakt. Het vakantiepark, waarvan de huisjes worden verhuurd aan Poolse arbeiders, is overgenomen door de jongste dochter van Elders.