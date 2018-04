Stelling: Rookhokken moeten overal worden verboden

ASSEN - Het kabinet wil de horeca nog zo'n twee jaar de tijd geven om alle rookruimtes definitief te sluiten.

Sinds 2008 geldt een rookverbod in de horeca. Alleen in speciaal aangewezen rookruimtes mag nog worden gerookt. Het gerechtshof bepaalde onlangs dat ook die rookruimtes dicht moeten.Het wordt de roker steeds moeilijker gemaakt. Roken op een station moet je bijvoorbeeld bij een speciale rookplek doen. En sinds deze week is een groot deel van het terrein van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen rookvrij Vindt u het een goede ontwikkeling dat roken in openbare gelegenheden steeds moeilijker gemaakt wordt? En moeten rookhokken niet alleen in de horeca, maar overal worden verboden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we u of u te snel de auto pakt. Een meerderheid van 62 procent vindt van niet. Er stemden 1.769 mensen.