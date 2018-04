Deel dit artikel:











Snorfietser raakt gewond bij aanrijding Gieten De snorfietser is naar het ziekenhuis gebracht (foto:Van Oost Media)

GIETEN - Bij een ongeluk in Gieten is een snorfietser gewond geraakt. Hij is met zijn verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.





De aanrijding werd mogelijk veroorzaakt door een voorrangsfout. De snorfietser zag de auto, die van rechts kwam, te laat. Het ongeluk vond plaats op de kruising van de Eexterweg en de Landspoelen in Gieten. De politie doet nog verder onderzoek naar het ongeluk.