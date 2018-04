Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: ACV moet niet zo klagen Groeten uit Grolloo over ACV (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over de hoogst spelende amateurclub van Drenthe, ACV.

ACV heeft het moeilijk in de derde divisie en dat komt, volgens Derksen, mede door de KNVB, die beloftenteams heeft toegelaten en ook het verre reizen is een doorn in het oog van de inwoner uit Grolloo. Toch vindt 'de snor' dat ACV niet moet klagen. "In het verleden heeft ACV alle talenten weggeroofd bij alle kleine clubjes uit de omgeving. En nu hoor ik ook dat ze op kunstgras gaan spelen. Dat is vloeken tegen het voetbal. Dus ACV verdient het wel om te degraderen."



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.