Vrouw (62) krijgt werkstraf voor stalken ex-vriend De vrouw stalkte haar ex-vriend (foto: Lex van Lieshout/ANP)

EMMER-COMPASCUUM - Een 62-jarige vrouw uit Emmer-Compascuum heeft 180 uur werkstraf gekregen, waarvan 120 uur voorwaardelijk. Ze krijgt de straf voor het stalken van haar ex-partner.

Vorig jaar augustus kwam er een abrupt einde aan de relatie tussen verdachte en slachtoffer, die in totaal zes jaar had geduurd. Haar partner zag er geen heil meer in en liet dit de vrouw per brief weten.



Zij voelde zich volledig overvallen door het schrijven en zocht contact met de man. Ze wilde een gesprek om 'uit te leggen hoe ze zich voelde.' De man weigerde.



De daarop volgende drie maanden stuurde zij brieven en mails, bezocht ze regelmatig het huis van de man, belde ze vaak en sprak ze voicemails in. Volgens getuigen ‘spookte’ ze wel eens rond de woning van haar voormalige partner en bonkte daarbij soms op de ruiten.



Enge telefoontjes

Ook sprak ze de voicemail in van de dochter van de man, in de hoop dat zij hem zover kreeg om toch in gesprek te gaan. Het meisje vertelde de politie dat ze bang werd van die telefoontjes. Ze begonnen gematigd van toon, maar eindigden vaak boos. De dochter vreesde dat de vrouw psychotisch zou worden en het gezin iets aan zou doen.



Hele dag bellen

De man zelf beleefde het dieptepunt op 28 oktober vorig jaar. Zijn mobiele begon om vijf uur in de ochtend te rinkelen en dat ging de hele dag tot zeven uur ’s avonds door. Hij negeerde de oproepen. De man alarmeerde de politie, die met de vrouw een ‘stopgesprek’ hield. Drie dagen later reed ze weer door de straat van de man.



Tegenover de politie verklaarde de vrouw dat ze het allemaal niet zo bedoeld had. "Ik was zo vreselijk verdrietig door de wijze waarop ik ben behandeld." Ook speelden alcoholproblemen een rol. De vrouw besloot in behandeling te gaan bij de verslavingszorg en volgde sindsdien ook gedragstherapie. Momenteel ging het redelijk met haar, vertelde ze.



De officier van justitie typeerde de zaak als ‘triest, vervelend en vol emotie.’ Het strafrecht lost dit soort zaken niet op, maar kan de situatie wel stoppen, stelde hij verder. ‘Want er is veel gebeurd. Meneer werd er helemaal gek van.’ De rechter prees de vrouw dat ze hulp had gezocht, maar concludeerde dat ze ‘fors bezig was geweest om in contact te komen.’ Naast de werkstraf legde hij daarom ook een contact- en een straatverbod op.