21 graden: eindelijk tijd voor korte broek, terrasbezoek en verkoelend ijsje

ASSEN - Wie vanochtend vroeg de auto pakte, moest nog krabben. Maar de hoge temperaturen zitten er aan te komen. Dit weekend kunnen we het terras op.

rtvdrenthe.nl/weer

"Na een frisse start loopt de temperatuur vandaag snel op. Halverwege de middag is het 13 tot 14 graden. Het belooft een zonovergoten dag te worden. Er zijn hooguit een paar sluierwolken", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.Maar de temperaturen stijgen verder dit weekend. "Het zonnige voorjaarsweer houdt aan. Zaterdag kan het 20 graden worden en dat is voor het eerst dit jaar. Op sommige plekken in Drenthe kan het wel 21 graden worden."Van der Zwaag vervolgt: "Zondag is het ook zonnig. Er zijn wel wat sluierwolken. Maar de lenteachtige temperaturen zetten door, het voelt warm aan. Het wordt zo'n 21 graden."Volgens de weerman houdt het droge en zonnige weer ook maandag nog aan. Daarna is er meer kans op een bui.