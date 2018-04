Overvaller tankstation Assen vergeet zijn pinpas

ASSEN - De man die vanmorgen een overval pleegde op een tankstation in Assen, verloor tijdens zijn vluchtpoging zijn bankpas.

Volgens een politiewoordvoerder kon de 23-jarige verdachte daardoor snel in zijn huis in Assen worden opgepakt. Hij is een bekende van de politie."Er kwam vanmorgen een jongeman het tankstation binnen. Hij vroeg de medewerker of hij sigaretten kon kopen. Die kreeg hij. Toen hij moest betalen, lukte dat niet. Ik weet niet waarom, mogelijk dat hij te weinig saldo had of een verkeerde pincode intoetste. Hij kon in elk geval niet afrekenen", legt een politiewoordvoerder uit.Daarna pakte de man een groot mes en bedreigde het personeelslid. Hij deed een greep in de kassa en sloeg op de vlucht. Daarbij verloor hij meerdere spullen, waaronder zijn bankpas.De politie weet nog niet hoeveel geld de overvaller heeft buitgemaakt. Ook is het mes waarmee hij de tankstationmedewerker bedreigde nog niet teruggevonden.De medewerker hield geen lichamelijke verwondingen over aan de overval. "Maar als je oog in oog staat met iemand met een groot mes, dan gaat dat je niet in de koude kleren zitten. De medewerkster is behoorlijk geschrokken en wordt opgevangen door slachtofferhulp', aldus de politie.