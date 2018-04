Deel dit artikel:











KPN: Schoonebekers hebben vanavond weer internet en televisie Ongeveer tachtig klanten van KPN en Telfort zitten sinds dinsdag zonder tv en internet (foto: RTV Drenthe)

SCHOONEBEEK - In Schoonebeek zitten ongeveer tachtig klanten van KPN en Telfort sinds dinsdag zonder vaste telefoon, internet en interactieve televisie.

De storing is ontstaan doordat bij graafwerkzaamheden aan de riolering meerdere glasvezelkabels van KPN zijn geraakt. "Er zijn meerdere kabelbreuken en deze moeten één op één hersteld worden. Daarmee is dit een vrij complexe verstoring, want elke geraakte kabel heeft weer sub-verbindingen die ook hersteld moeten worden", aldus een woordvoerder van KPN.



De storing duurt langer, omdat de herstelwerkzaamheden pas konden beginnen toen de rioolwerkzaamheden waren afgerond. "Onze monteurs zijn ter plekke en werken met man en macht aan herstel. Inmiddels hebben we de helft van de geraakte glasvezelkabels weer kunnen herstellen en wij verwachten volledig herstel te realiseren tegen het einde van de dag", laat KPN weten.