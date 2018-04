Mogelijk drugslab ontdekt in Zuidlaren

ZUIDLAREN - In een loods aan het Bolwerk in Zuidlaren heeft de politie een grote hoeveelheid chemicaliën gevonden.

De politie is een onderzoek begonnen. Mogelijk is er in de loods een drugslab. Specialisten gaan kijken om wat voor stoffen het precies gaat. Ook de brandweer is voor de zekerheid opgeroepen. De omgeving is afgezet.De agenten gingen naar het pand in Zuidlaren, omdat er vermoedens waren dat er hennep werd gekweekt.Eerder deze week ontdekte de politie een drugslab in Nieuw-Amsterdam . Die ontdekking maakte deel uit van een grote drugsactie van de politie in Noord-Brabant, waarbij om meerdere plekken in Nederland drugslaboratoria zijn ontmanteld.