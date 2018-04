Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 6 april Babyolifant Mauk zet zijn eerste stapjes in de open lucht (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van vrijdag 6 april zien we hoe babyolifant Mauk zijn eerste stapjes in het buiten zet. Verder aandacht voor een overval op een tankstation in Assen en de voorbereidingen voor het WK IJsspeedway in Heerenveen.