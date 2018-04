Video: Olifantenbaby uit Wildlands zet eerste stapjes buiten

EMMEN - Babyolifantje Mauk zette vanochtend zijn eerste stapjes buiten.

Het olifantje werd op Tweede Paasdag geboren in Wildlands in Emmen.Het mannetje bleef dicht bij zijn moeder en tante, toen hij voor het eerst naar buiten ging. En het was natuurlijk ook wel een beetje spannend voor Mauk, want er was veel publiek op het olifantenjong afgekomen. De olifantenkudde telt nu negen olifanten.