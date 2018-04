Deel dit artikel:











Overstappen in de bus dankzij 'hubs' straks comfortabeler Onthulling hub-bord in Gieten (foto: OV-bureau Groningen Drenthe) Gedeputeerden Henk Brink en Fleur Gräper-Van Koolwijk bij de watertap (foto: OV Bureau Groningen Drenthe)

GIETEN - Gedeputeerden Henk Brink en Fleur Gräper-Van Koolwijk hebben vanochtend een zogeheten 'hub'-bord in Gieten onthuld. De hubs, knooppunten waar reizigers kunnen overstappen op andere vervoersmiddelen, krijgen daarnaast meer voorzieningen.

In Groningen en Drenthe zijn 50 van dit soort overstapplekken in gebruik. De hubs krijgen straks een herkenningsbord en meer comfort. Volgens de provincie moet de hub een aantrekkelijke plek worden waar het niet erg is om even te wachten.



Voorzieningen

De voorzieningen die bij de hubs komen zijn bijvoorbeeld een watertappunt of een wifi-aansluiting. Ook gaat de provincie samen met gemeenten, ondernemers en waterbedrijven kijken op welke plekken een kiosk of winkel kan komen.



Belangrijk

Bij de onthulling van het hub-bord in Gieten werd ook meteen de nieuwe openbare watertap in gebruik genomen. De provincies Drenthe en Groningen, gemeenten en ondernemers vinden ontwikkelingen van de hub's belangrijk, "omdat ze de economie versterken en de sociale omgeving kan aanvullen."