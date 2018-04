Deel dit artikel:











Koninklijke onderscheiding voor vrijwillige politieman Theo Penning, vrijwilliger bij de politie, ontving een Koninklijke onderscheiding (foto: RTV Drenthe)

RUINEN - Theo Penning uit Ruinen heeft vanmiddag een Koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester De Groot. Hiermee is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Penning heeft zich 45 jaar ingezet als vrijwilliger bij de politie. In die jaren heeft hij onder andere geholpen bij evenementen zoals de TT, bij verkeerscontroles en bij het controleren van mensen met een wapenvergunning. Daarnaast houdt hij als jager nauwkeurig wild in de omgeving van Grolloo in de gaten en zorgt hij volgens De Groot met zijn meldpunt voor een 'gezond wildbestand'.