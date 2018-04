Kamerlid Dijksma: Onderzoek nodig naar tekort kinderartsen

DEN HAAG - Volgens PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma moet Treant zelf een onderzoek doen naar de oorzaak van het tekort aan kinderartsen. Treant moet met dat onderzoek aantonen hoe de overheid kan bijdragen aan heropening van de kraamafdeling van het Treant-ziekenhuis in Emmen.

Volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) is er geen tekort aan kinderartsen in Nederland. Hij schrijft dat in antwoord op vragen van Dijksma. Bruins vindt dat de kraamafdeling in Emmen in elk geval open moet blijven om aan de wettelijke aanrijtijd van 45 minuten te voldoen.Maar Dijksma vindt dat antwoord te kort door de bocht. "Het is goed dat de minister er bovenop wil zitten en ook al een brief heeft geschreven aan het ziekenhuis in Hardenberg, dat daar de afdeling kraamzorg open moet blijven zolang Emmen dicht is. Maar we zijn er nog niet, want het tekort aan kinderartsen in Drenthe is wel een structureel probleem. Je ziet bijvoorbeeld ook in Zeeland, Tilburg en Rotterdam een tekort aan huisartsen. Dus er is wel vaker een probleem om de juiste mensen op de juiste plekken te krijgen."Treant schrijft in een reactie dat het er alles aan doet om kinderartsen te krijgen, maar dat het desondanks niet lukt. Woordvoerder Stefan Wesselink: "Ik kan u verzekeren: in Drenthe hebben we daadwerkelijk al een lange tijd met deze tekorten te maken, omdat wij op onze drie ziekenhuislocaties 24 uur per dag kinderartsen beschikbaar moeten hebben. En wij doen er alles aan om kinderartsen aan ons te binden. Nog deze week bijvoorbeeld met een oproep in het Financieel Dagblad."Minister Bruins zou wel akkoord kunnen gaan met sluiting van de kraamafdelingen in het Bethesda-ziekenhuis in Hoogeveen en het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal. Maar alleen als het Scheper-ziekenhuis in Emmen dan open blijft. Treant voelt zich daardoor gesterkt in haar overweging van die oplossing. Over enkele maanden valt het besluit.Dijksma hoopt op een andere oplossing: "Volgens de wet is het zo dat ziekenhuizen kraamafdelingen kunnen sluiten, als de 45-minuten norm maar wordt gevolgd. Maar ik kan mij goed voorstellen, zeker als zwangere vrouw, dat je er niet gerust op bent. De zorgverzekeraars en de ziekenhuizen zouden samen alles op alles moeten zetten om sluiting te voorkomen."Volgens het PvdA-Kamerlid moet de overheid overwegen Treant te gaan helpen. "Je zou ook kunnen nadenken over het aantrekkelijker maken voor kinderartsen om te werken in deze regio. Bij huisartsen is er extra geld beschikbaar gekomen, zodat de werkdruk verlicht werd en ze meer tijd per patiënt kregen. Je kunt ook in het kader van krimpbeleid landelijk stappen zetten.""Bij huisartsen wordt nu onderzoek gedaan naar de reden waarom zij in bepaalde gebieden moeilijker aan de slag willen. Ik denk dat het verstandig is dat Treant dat onderzoek zelf doet voor kinderartsen in deze regio. Dan is de oorzaak in beeld, want misschien heeft het heel andere oorzaken dan wij denken", stelt Dijksma.De minister moet ook bereid zijn financieel bij te springen, zegt Dijksma: "De minister zei gisteren in de Kamer dat hij geld moet gaan bijleggen als Hardenberg door een sluiting van Emmen gedwongen wordt de kraamafdeling open te houden. Dus er is een vangnet en dat moet wel ingezet worden als het nodig is.""Ik zou eigenlijk een stap verder willen gaan. En kijken wat er nodig is om in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal voldoende kinderartsen te krijgen om die afdelingen open te houden. Vooral om het aanbod zo toegankelijk mogelijk te houden, want je moet best wel lang rijden in geval van nood."