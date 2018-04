Deel dit artikel:











Dief uit Assen moet vier maanden de cel in De man verdwijnt vier maanden achter de tralies (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 44-jarige man uit Assen moet van de rechtbank vier maanden de gevangenis in.

In november en december vorig jaar brak de man een ruit in een verslavingskliniek, stal hij een fiets, een laptop, een fotocamera, een telefoon en meerdere videospelletjes.



De man is een bekende van de politie. Hij heeft een strafblad van ruim 20 pagina’s. Vandaag werden daar enkele nieuwe hoofdstukken aan toegevoegd.



Fietsendiefstal

In november stal de man een fiets in zijn woonplaats. De man werd al snel opgepakt door de politie. Hij ontkende eerst, maar er waren camerabeelden gemaakt van de diefstal.



Kapot raam

Begin december gedroeg de man zich vervelend bij het kantoor van Verslavingskliniek Noord-Nederland, ook in Assen. De man belde aan de lopende band aan. Hij raakte op een gegeven moment ongeduldig en deelde een schop uit tegen de deur, waarop het raam barstte. De totale schade lag op 768 euro. Dat bedrag moest de Assenaar terugbetalen.



Inbraak

Op Eerste Kerstdag ging het weer mis. De man brak in bij een woning in Assen door met een schep het raam te forceren. Hij griste een fotocamera, een laptop, een telefoon en videospelletjes mee uit het huis. Opnieuw legde een camera de diefstal vast. Ook waren er meerdere getuigen van de inbraak.



De man had nog een celstraf van een maand boven zijn hoofd hangen. Die werd bij de opgelegde gevangenisstraf van drie maanden opgeteld.