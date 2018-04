Drentse studenten vertrekken naar Marokko voor rally

ASSEN - Het wordt waarschijnlijk het avontuur van hun leven. Vijf studenten van de opleiding autotechniek van het TT-instituut in Assen hebben de afgelopen maanden gesleuteld aan een rallyauto die gaat racen in Marokko.

Vanavond vertrokken ze vanuit Assen naar het Noord-Afrikaanse land.De studenten doen, samen met rallycoureur Chris Lanting en enkele docenten, mee aan de Morocco Desert Challenge. Sinds september zijn ze al aan het sleutelen aan de auto. De Morocco Desert Challenge is te vergelijken met de Dakar Challenge. Alleen is deze race voor amateurs.Het waren spannende maanden. De leerlingen zijn met veertien jongens begonnen aan de auto en wisten toen al dat slechts vijf van hen mee konden naar Marokko. Eind januari werd duidelijk welke vijf de gelukkigen waren.De komende dagen rijdt de groep met een omgebouwde brandweerwagen naar Marokko. Daar nemen ze de tijd voor. Op 13 april is er nog een technische test, en op 15 april gaat de rally dan echt beginnen. De finish is een week later. En de groep keert donderdag 26 april terug in Assen.De komende weken volgt RTV Drenthe het avontuur van de Drentse studenten. De groep heeft een camera en microfoon mee en maakt foto's en video's van hun avontuur. Hun belevenissen zijn dagelijks bij RTV Drenthe terug te zien.