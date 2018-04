Deel dit artikel:











Heren 2 en A jeugd E&O op drempel kampioenschap E&O 2 kan kampioen worden (Foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Waar het eerste herenteam van E&O zich niet wist te plaatsen voor de play-offs voor een plek in de BENE League, kan heren 2 zaterdag kampioen worden. De A jeugd van E&O staat, met nog vijf wedstrijden te spelen, ook bovenaan.

Geschreven door René Posthuma

Zaterdagavond speelt heren 2 tegen Reehorst in Ede. E&O heeft met nog één wedstrijd te spelen één punt voorsprong op Berdos.



Het vertrouwen van de ploeg van trainer Freek Gielen is groot. Er gaat zelfs een supportersbus mee naar Ede. De wedstrijd in Emmen werd door E&O met ruime cijfers gewonnen, 28-20. Bij winst promoveert het team naar eerste divisie.



Eerste keer

Het tweede team van de Emmenaren traint samen met de A jeugd. En ook dit team is op de goede weg om kampioen te worden. Met nog vijf wedstrijden te spelen heeft het team één punt meer dan Aalsmeer, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Mocht de A jeugd de titel pakken, dan is dit voor het eerst in de geschiedenis van E&O bij de jongens.