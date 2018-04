Zes verdachten opgepakt bij mogelijk drugslab in Zuidlaren

ZUIDLAREN - Zes mensen zijn opgepakt voor betrokkenheid bij het drugslab dat vanmorgen is ontdekt in Zuidlaren.

In een loods aan het Bolwerk vond de politie een grote hoeveelheid chemicaliën. Het zestal was op het moment van de politie-inval bij de loods.Om gezondheidsredenen zijn politiemensen meteen de loods uitgegaan. Ze deden de inval, omdat ze verwachtten een hennepplantage aan te treffen. Naast de hennepplantage vonden ze de grote hoeveelheden chemicaliën.De agenten en ook de verdachten moeten worden gecontroleerd, omdat ze mogelijk met de chemicaliën in aanraking zijn geweest.Een speciaal team van de politie is in de loods en zoekt uit om wat voor stoffen het precies gaat. Dan moet ook duidelijk worden of het pand in gebruik was als drugslaboratorium, waar drugs worden geproduceerd.Wie de zes verdachten zijn, is nog niet bekend. De omgeving van de loods is afgezet.