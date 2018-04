Judoka Marit Kamps: Ik vind die sterke, stevige armen wel stoer

Deel dit artikel:











Judoka Marit Kamps (foto: RTV Drenthe)

JUDO – Ze won brons op het EK en op het Jeugd Olympisch Festival. En ze debuteerde met de zevende plaats op het WK. Marit Kamps uit Assen is pas net zeventien en judoot in de open klasse boven zeventig kilo. Ze is al drie jaar de koningin van de Cadetten in Nederland. Dat zijn de meiden tot 18 jaar. Vorige maand pakte ze haar derde Nederlandse titel op rij en drie weken geleden werd ze uitgeroepen tot hét grootste sporttalent van onze provincie.

Geschreven door Karin Mulder

Om sterker te worden zoekt ze extra weerstand op en judoot ze tegen oudere collega's. Dat gaat zo goed dat ze vorige maand voor het eerst ook de Nederlandse titel bij de junioren veroverde. Het is de klasse voor vrouwen tot 21 jaar.

Fysiek sterk

“Marit is fysiek een hele sterke judoka en ook heel gemotiveerd. De laatste tijd heeft ze vooral technisch hele grote sprongen gemaakt“, zegt haar trainer Marcel Joling. Hij zwaait de scepter in de Judoschool Veendam. De plaats waar ook de carrière van Henk Grol begon."Ze volgt de ochtendtraining in Groningen, doet krachttrainigen, gaat naar Papendal. Ze doet negen trainingen in de week. En door die trainingen is ze fysiek sterk en loopt ze ook weinig blessures op."

Open klasse

Kamps is stevig gebouwd en komt uit in de open klasse boven de zeventig kilo. Volgens Joling is een gewicht van 90 kilo mooi voor deze klasse. “Ze is nu een lichte zwaargewicht die het moet hebben van haar beweeglijkheid. Ze moet niet doorgroeien tot 130 kilo ofzo”. Kamps krijgt voedingsadviezen om goed op gewicht te blijven en heeft er zelf geen problemen mee. “Ik weet waar ik het voor doe. M'n armen groeien. In de winkel merk ik wel dat ik grotere shirts nodig heb. Mensen zeggen wel eens dat ik dikke armen heb. Maar omdat het er fysiek sterk uitziet, vind ik het wel stoer."



Pittig reisschema

Kamps traint zo'n acht tot negen keer per week. Daarvoor moet ze naar Veendam, Heerenveen, Papendal en Groningen. Haar ouders, die zelf voor de kosten opdraaien, hebben daardoor een pittig reisschema. Maar moeder Heleen heeft door de carrière van haar dochter ook al heel wat landen gezien "Wij komen op plekken waar we anders niet zouden komen. Italië, Spanje, Finland, Roemenië en Chili. Ja, dat is wel leuk."



Kamps zit op de HAVO in Assen waar ze tweetalig onderwijs volgt. Dit jaar moet ze examen doen. Al met al een pittige combinatie. “Als ik op reis ben kan ik niet leren. Dan is het best lastig als je een toetsweek hebt. Ik zit er nu middenin. Maar het gaat tot nu toe wel goed.”



Naar Heerenveen?

In de zomer moet ze belangrijke knopen doorhakken over haar toekomst. Een logische vervolgstap zou zijn dat ze de Judoschool Veendam verruilt voor het regionale trainingscentrum in Heerenveen om nog beter te worden. Kamps moet zelf nog wel even aan het idee wennen, want ze heeft het prima naar haar zin in Veendam.



Plaatsing EK

Vanmorgen is ze vertrokken naar Berlijn. Daar is dit weekend de tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK. Over twee weken moet ze dan nog naar Tsjechië. Als ze de beste Nederlandse in haar gewichtsklasse blijft, mag ze – net als vorig jaar- naar het Europees Kampioenschap. En de voortekenen lijken goed. Want vorige week won ze het eerste kwalificatietoernooi in Erfurt al. Vorig jaar won ze knap brons op het EK, maar in haar laatste jaar bij de Cadetten wil ze graag meer. “Ja, natuurlijk maakt ze kans. Maar net als ieder andere Nederlandse dame moet ze zich eerst wel zien te plaatsen", besluit Joling.