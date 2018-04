Deel dit artikel:











Loopgroep uit Assen haalt bevrijdingsvuur uit Wageningen Archieffoto van het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen (foto: Vincent Jannink/ANP)

ASSEN - Een bijzondere eer voor de Loopgroep Kloosterveen in Assen. De leden mogen het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Assen brengen. Het is de tweede keer dat de loopgroep dit mag doen.

Het spektakel begint de avond voor Bevrijdingsdag. "Je komt 's avonds rond een uur of negen aan. Dan moet je je inschrijven en zijn er nog wat festiviteiten. De burgemeester roept ook nog iets en klokslag twaalf uur krijgen de eerste groepen het vuur van de burgemeester", legt Jan Koning van de loopgroep uit.



Estafette

"Nadat elke groep het vuur heeft gekregen, gaan ze in estafettevorm terug naar de plaats waar ze vandaan komen. Wij gaan dat beurtelings met een stuk of acht of negen lopers doen. Zij lopen steeds zo'n anderhalve kilometer. Zo leggen we een heel parcours af van 150 kilometer."



De groep moet voor één uur 's middags weer terug zijn in Assen, want dan wordt het vuur officieel ontstoken. De groep loopt dus grotendeels 's nachts. "Dat is best bijzonder. Het is heel stil en er is nagenoeg geen verkeer", zegt Koning. "We lopen over de Veluwe. We gaan zoveel mogelijk over fietspaden lopen voor de veiligheid."



Man met de hamer

Het is wel een vermoeiende tocht. "Aan het einde, bij Meppel en Havelte, hebben de meeste lopers het wel gehad. Dan begint de man met de hamer langs te komen. Maar als je Assen ziet opgloren, geeft het ook wel weer moed."