Ondernemen in Drenthe: Duitsers en Nederlands vormen een goed koppel

EMMEN - De werkloosheid bij onze oosterburen ligt onder de drie procent. Een bijzonder laag percentage. De economie draait goed en er is voor noordelijke ondernemers veel te halen.

Directeur Karel Groen van de Eems Dollard Regio, EDR is te gast in 'Ondernemen in Drenthe': "Duitsland heeft een aantal grote spelers in Noord-Duitsland waar veel mensen werken. Denk maar aan de Mayer Werf in Papenburg en de Volkswagenfabriek in Emden. Daar werken zo'n 11.000 mensen. Daar werken ook noorderlingen." Toch is het voor een Nederlandse ondernemer niet eenvoudig om voet aan de grond te krijgen in Duitsland. "Duitsers kopen in eerste instantie van Duitsers."Duitsers in de grensstreek komen volgens hotelier Hans ten Cate net zo graag naar het centrum van Emmen als Emmenaren die naar centra als Meppen gaan. Ten Cate, eigenaar van hotel Ten Cate, is bijna klaar met een grote verbouwing van zijn bedrijf. "Ons familiemotto is dat aanval de beste verdediging is. We krijgen er 88 kamers van een Fletcher hotel bij in Emmen. Dus we moeten wat."Ten Cate merkt dat het beter gaat met de markt voor hotels. "Nu nog de prijzen omhoog." Volgens Ten Cate gaat er veel te veel geld naar boekingssites als Booking.com en Trivago. Vooral in de crisistijd hebben ze hard toegeslagen en veel geld verdiend. Ten koste van de hotels volgens Ten Cate. "Klanten komen een vier sterrenhotel binnenlopen met een één sterren portemonnee."Toch zit Ten Cate niet bij de pakken neer. Een attractie als Wildlands levert nieuwe overnachtingen op. "Het blijkt dat familiehotels veel meer toekomst hebben dan de grote hotels. Daar zit ook onze kracht. De aandacht voor onze gasten. Ik wacht ze regelmatig bij de entree op."Johan van Tiel van Kwalipro Training en Coaching is zijn eigen bedrijf begonnen naast zijn functie als interim manager. "Ik zocht een uitdaging en ik heb heel graag zelf het stuur in handen. Dat kan als ondernemer."Van Tiel zit in een volle markt van coaches en trainingsbureau's. Maar hij wil het zonder poespas er om heen doen. "We doen niet aan 'entertrainen'. Bij heel veel bureau's zie je dat mensen een kunstje wordt geleerd en ze lekkere broodjes krijgen. De dag daarna gaan ze gewoon weer door met wat ze deden. Dat doen we niet. We richten ons op de deelnemers."'Ondernemen in Drenthe' is te zien op TV Drenthe, na het regionale nieuws.