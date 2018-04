Deel dit artikel:











Vrijwilliger van de maand: zaaien met Werkgroep Nieuwlande Rondom Zaaien met vrijwilligers van Werkgroep Nieuwlande Rondom (foto: RTV Drenthe) Het speciale Drentse zaadmengsel (foto: RTV Drenthe)

Elke maand lopen we mee met één van de vele vrijwilligers die actief zijn in de Drentse natuur. Deze maand nemen we een kijkje bij Werkgroep Nieuwlande Rondom. Zij gaan elke donderdag aan de slag bij het Dorpsbos in Nieuwlande.





'Deze zomer genieten van een mooie bloemenrand'

Deze week zijn ze bezig om een stuk grond in te zaaien. Daarvoor wordt een echt Drents mengsel gebruikt, die is aangeboden door Landschapsbeheer Drenthe.



"Eerst was hier alleen maar gras. Nu proberen we door middel van het zaad en met de aanplant van vaste planten een grote verscheidenheid aan planten te krijgen en daardoor ook een grotere verscheidenheid aan insecten", legt Jager uit.



"Wij hopen deze zomer te genieten van een hele mooie bloemenrand. Dat trekt vast en zeker vlinders aan en ook allerlei andere nsecten. Dus dat wordt genieten geblazen", besluit de vrijwilliger.







