WK wielrennen 2020 weer stapje dichterbij In 2009 was de Vuelta al te gast in Drenthe (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Het WK wielrennen dat mogelijk in 2020 in Groningen en Drenthe wordt verreden is vanmiddag op de Topevenementenkalender geplaatst. Jaarlijks komen gemiddeld drie evenementen in ons land daarvoor in aanmerking.

Geschreven door Karin Mulder

Het betekent dat de Noordelijke organisatie nu officieel een subsidieaanvraag van 2,5 miljoen euro kan gaan indienen. Twee miljoen voor het evenement zelf en 500.000 euro voor de side-events.



"Ik ben hier heel blij mee", laat woordvoerder Renate Groenewold weten. "Het betekent dat we goed ons huiswerk hebben gedaan en dat we verder kunnen."



De directeuren van netwerkorganisatie Kracht van Sportevenementen hebben vanmiddag besloten dat het WK voldoet aan de eisen die de Topevenementenkalender stelt. In die netwerkorganisatie zijn grote steden vertegenwoordigd, mensen uit de sport, provincies en ook het ministerie van VWS. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken of het WK Wielrennen aan de eisen voldoet. Men kijkt onder meer naar de de financiële haalbaarheid, de mogelijke exposure, de mogelijke economische spin-off zoals handelsmissies en ook naar de kans op sportief succes.



Of het WK nu ook echt naar Groningen en Drenthe komt is nog afwachten. "We hebben laten zien dat we klaar zijn om het WK te organiseren. Ik durf niet zeggen of het gaat lukken maar dit is een goede stap. Ik ben er heel enthousiast over," zegt Groenewold.



De noordelijke organisatie van het WK Wielrennen hield onlangs een presentatie voor de onafhankelijke commissie.