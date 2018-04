Deel dit artikel:











Onthulling monument ter nagedachtenis van Franse parachutist Hervé Lesne bij het herdenkingsmonument van zijn vader (foto: Marc Hesp) Een onderonsje tussen Hervé Lesne en Fokko Niemeijer (foto: Marco Hesp) Fokko Niemeijer in gesprek met burgemeester Piet van Dijk (foto: Marc Hesp)

EEXT - Franse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog komen 6 tot 8 april samen in Drenthe, op uitnodiging van de Stichting Herdenking Franse Parachutisten te Assen.

Twee van hen overleefden de beroemde 'Operatie Amherst' in april 1945. Hierbij werden zevenhonderd Franse parachutisten in Drenthe gedropt. Doel van de operatie was om de weg vrij te maken voor de geallieerden en de Duitse bezetters te verwarren.



Onthulling monument

​Vandaag werd op landgoed Heidehof in Eext een herdenking georganiseerd. Hierbij werd een monument onthuld ter nagedachtenis van Guy Jean Lesne. Deze parachutist overleed bij een verkenning bij het landhuis op Landgoed Helderhof.



Onderduikershol

Dat huis was indertijd bezet door een SS-afdeling. Op het landgoed was een onderduikershol aanwezig. Hier waren acht jonge mannen uit de omgeving lange tijd ondergedoken. Een van de onderduikers, de nu 96-jarige Fokko Niemeijer, zag dat de Fransman sneuvelde en heeft hem begraven. Toen de Canadezen een paar dagen later arriveerden, hebben ze het lichaam meegenomen om later te kunnen herbegraven in Frankrijk.



Niemeijer was vandaag bij de herdenking aanwezig. Net als een zoon van Guy Jean Lesne, Hervé Lesne.