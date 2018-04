Deel dit artikel:











Liveblog: FC Volendam het gelukkigst in Emmen (gesloten) Volg FC Emmen - FC Volendam van minuut tot minuut

VOETBAL - FC Emmen kan in de komende vier dagen zeer goede zaken doen. Als de Drentse club, vanavond en maandag tegen respectievelijk FC Volendam en Telstar, weet te winnen dan is directe plaatsing voor de halve finale in de nacompetitie vrijwel zeker een feit.





Bovendien heeft FC Emmen op eigen veld nog wel wat recht te zetten. Want waar de Drentse club op basis van het aantal punten in uitduels tweede staat, is de Emmen op basis van de thuisduels terug te vinden op de dertiende plek.Volg vanavond vanaf 20.00 uur FC Emmen - FC Volendam, het duel tussen de nummers 5 en 11 van de Jupiler League, LIVE via Radio Drenthe of via de liveblog hieronder..