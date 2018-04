Deel dit artikel:











Max Léons terug in Nieuwlande: Hier ligt zo'n belangrijk deel van mijn leven Max Léons was vandaag weer in Nieuwlande (foto: RTV Drenthe)

NIEUWLANDE - Oud-verzetsman Max Léons was vandaag terug in Nieuwlande. Hij was bij de presentatie van het boek 'Het geheime dagboek van Arnold Douwes, Jodenredder' en hij was bij de opening van het Onderduikersmuseum.





'Onderduikers fantastische mensen'

Léons zegt nooit echt bang te zijn geweest. "Ik nam wel de benen als het kon. Ik wist iedere minuut van de dag, 'als ik gepakt wordt dan ga ik tegen de muur.'"



Het mooiste aan het boek van Douwes vindt Léons de verhalen over de mensen die onderduikers in huis hadden genomen. "Fantastische mensen waren dat. Die mensen hebben de deur opengezet voor iemand die ze niet kenden. Ze hebben dag in dag uit het volle risico genomen. Bravo!"



Lees ook: Dagboek Jodenredder Arnold Douwes na 73 jaar 'eindelijk' uitgegeven Douwen en Léons zaten samen in het verzet tijdens de oorlog. "Hier in Nieuwlande ligt zo'n belangrijk deel van je leven. Dat heb ik samen met Arnold meegemaakt. We waren in staat om je 'eigen ik' praktisch te doen verdwijnen", zegt Léons over die periode.