Matig FC Emmen onderuit tegen FC Volendam: 2-3 EmmVolfoto

VOETBAL - FC Emmen heeft opnieuw op eigen veld een steek laten vallen. FC Volendam was in Emmen met 3-2 te sterk.

Ondanks de nederlaag liep FC Emmen geen averij op voor directe plaatsing in de halve finale van de play-offs, want het gat naar de naaste concurrenten blijft onveranderd 8 punten.



Lucky

Volendam kwam in de achttiende minuut op gelukkige wijze op voorsprong. Dennis Telgenkamp moest het antwoord schuldig blijven op een van richting veranderde vrije trap van Gijs Smal. Emmen wist geruime tijd niet in de buurt van de gelijkmaker te komen. De ploeg van Lukkien drong wel aan, maar grote kansen bleven aanvankelijk uit.



Veldmate

Tien minuten voor tijd kwam Emmen echter alsnog op 1-1. Jeroen Veldmate kopte de bal via de verre paal binnen uit een hoekschop van Youri Loen. De treffer deed Emmen zichtbaar goed. Het spelpeil van de thuisclub ging omhoog en enkele minuten later viel bijna de 2-1. Met een prachtige volley teisterde Glenn Bijl de bovenkant van de lat.



Toch weer FC Volendam

In plaats van een tweede doelpunt van Emmen sloeg Volendam op slag van rust verrassend opnieuw toe. Gerry Vlak schoot raak uit een corner. De 1-2 deed gezien het povere Volendamse voetbal geen recht aan de verhoudingen op het veld.



15e goal Cas Peters

Emmen moest wederom in de achtervolging en al vroeg na de pauze werd de 2-2 afgedwongen. Cas Peters kon zich laten bejubelen na een kopbal.



Derde voorsprong FC Volendam

|Emmen hoopte in het resterende half uur de zege binnen te hengelen, maar het was Volendam dat aan het langste eind trok. Enzo Stroo kroonde zich tot matchwinner door vanaf de kop van het strafschopgebied fraai binnen te schieten: 2-3.