Miedema verpulvert met Oranjeleeuwinnen dames uit Noord-Ierland Vivianne Miedema scoorde één van de zeven goals tegen Noord-Ierland (foto:ANP/Vincent Jannink)

VOETBAL - Met een recordaantal toeschouwers op de tribunes in Eindhoven hebben de Nederlandse voetbalsters de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland simpel gewonnen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman trakteerde de 30.238 fans in het stadion van PSV op zeven doelpunten (7-0). Vivianne Miedema uit Hoogeveen schoot de 3-0 binnen.

Met tien punten uit vier wedstrijden gaat Oranje op kop in de groep. Dinsdag wacht in Dublin vermoedelijk een zwaardere opgave tegen Ierland, dat evenveel punten heeft. De Nederlandse voetbalsters wisten eind november in Nijmegen geen gat te slaan in de Ierse verdedigingsmuur (0-0). Met Noorwegen ook nog als concurrent voor de eerste plek en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor het WK 2019 in Frankrijk, kan Oranje zich eigenlijk geen misstap meer permitteren.



Constant eenrichtingsverkeer

Van Noord-Ierland, de nummer 56 op de wereldranglijst, hadden de vrouwen van Wiegman niets te vrezen. De ruim 30.000 toeschouwers in het Philips-stadion, nog meer dan tijdens de EK-finale van vorig jaar in Enschede, zagen dat het constant eenrichtingsverkeer was.



Al in de negende minuut leverde dat een doelpunt op. Shanice van de Sanden vond met een lage voorzet Lieke Martens, die de bal strak in de kruising trapte. Na een kwartier tekende hetzelfde duo ook voor de 2-0. Dit keer vond Van de Sanden met een hoge voorzet het hoofd van Martens, de beste voetballer van Europa én de wereld in 2017. Vivianne Miedema schoot even later haar vijftigste doelpunt voor Oranje binnen. Miedema, 21 jaar pas, had daar slechts 63 interlands voor nodig.



Gas terug

Nog voor rust zorgde Sherida Spitse uit een strafschop voor 4-0. Een monsterscore leek in de maak, maar Oranje nam in de tweede helft wat gas terug, ongetwijfeld met het oog op het volgende duel. Van de Sanden (intikker) en Spitse (met een fraaie volley) voerden de score nog wel op naar 6-0. In blessuretijd kopte een Noord-Ierse verdedigster de bal ook nog pardoes in haar eigen doel.