Bas Dost speelt zondag niet mee vanwege woedende voorzitter

VOETBAL - De president van Sporting Club Portugal heeft de complete selectie (19 spelers) geschorst die met 2-0 de EL-wedstrijd tegen Atletico Madrid verloor. Dat betekent dat ook voormalig FC Emmen-speler Bas Dost zondagavond niet zal spelen tegen FC Pacos de Ferreira.

Dat meldt de NOS . Bruno de Carvalho was woedend over de instelling van de spelers donderdagavond in Madrid tegen Atletico. Met name Dost en Coentrao kregen het zwaar te verduren, omdat ze onnodige overtredingen maakten, en daardoor geschorst zijn voor de return volgende week donderdag tegen Atletico.In Portugal wordt nu onderzocht of de president wel het recht heeft om een complete spelersgroep te schorsen.Sporting CP heeft bekendgemaakt dat het zondagavond in de competitie in elk geval met een B-elftal gaat spelen.