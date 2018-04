Deel dit artikel:











Jasper Iwema net buiten de halve finale in Roelof Thijs Bokaal Jasper Iwema net buiten de halve finale in Roelof Thijs Bokaal (foto: Jesper Veldhuizen)

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema uit Hooghalen is vanavond net niet doorgedrongen tot de halve finale van de Roelof Thijs Bokaal in Thialf in Heerenveen. Hij werd gedeeld negende. Vorig jaar maakte hij in de Roelof Thijs Bokaal z'n ijsracedebuut met een gedeelde elfde plaats.

Geschreven door Karin Mulder

De 28-jarige Drent won z'n eerste heat. Na een val van de Zweed Jonas Andersson kwam er een herstart. Daarin hoefde Iwema het alleen nog maar op te nemen tegen de Fries Jimmy Tuinstra. Iwema won met overmacht.



In zijn tweede heat viel de voormalig wegracer al snel uit met een gescheurde aandrijfriem. Na dat de riem werd vervangen kon hij wel weer van start zijn derde heat. Maar daar liet hij de kaas van het brood eten. Na een mindere start belandde hij op de derde plaats. Ondanks een dappere aanval in de laatste bocht op Manfred Seifter moest hij de Deen toch nog voor zich dulden. De overwinning in deze heat ging naar de Zweed Albin Lindblom.



Contract met Heerenveen verlengd tot 2022

Het contract tussen de organisatie van het WK ijsspeedway en Thialf is met drie jaar verlengd. Daarmee is het WK ijsspeedway tot en met 2022 gegarandeerd in Heerenveen. 45 jaar lang was Assen het decor van ijsspeedwaywedstrijden.