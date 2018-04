Mooi weer op komst, motorrijders opgepast

ASSEN - De eerste zonnige weekenden van het jaar vallen er veel meer verkeersslachtoffers onder motorrijders dan gemiddeld.

Ligt het aantal slachtoffers (dode en gewonde motorrijders) in de wintermaanden op tien per weekend, vanaf maart stijgt dat naar zo'n veertig. In juni is er dan een piek van vijftig motorslachtoffers per weekend.Dat blijkt uit een analyse van het STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) van politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. Ze waarschuwen motorrijders de komende lentedagen extra goed op te letten. Ook het andere verkeer moet wennen dat er weer motoren op de weg zijn.Voor de cijfers zijn de verkeersongevallendata van de politie gebruikt van 2014 tot en met het eerste kwartaal van 2018.Het belooft een zonnige lentedag te worden vandaag. Het blijft droog, er staat een matige zuidenwind en het wordt maximaal 20 graden. Bekijk het volledige weerbericht