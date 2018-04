Woning in Emmen doorzocht na ontdekking drugslab Zuidlaren

ZUIDLAREN - De zes mensen die gisteren werden aangehouden bij een drugslab in Zuidlaren zijn drie mannen en drie vrouwen.

De politie maakte dat vaochtend bekend. De leeftijden en woonplaatsen van de verdachten zijn niet bekend gemaakt. Het zestal was op het moment van de politie-inval bij het drugslab.De politie deed gisteren een inval in de loods aan het Bolwerk, omdat er mogelijk een hennepplantage was. Naast de hennepplantage werd een grote hoeveelheid chemicaliën gevonden.In het onderzoek naar het drugslab is gisteravond nog een woning in Emmen doorzocht. Daar werden onder meer auto's, telefoons en contant geld in beslag genomen.Het onderzoek is nog steeds gaande. De ontmanteling van het drugslab gaat nog wel even duren.