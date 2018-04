FC Emmen-speler Glenn Bijl: We moeten geiler worden voor de goal

VOETBAL - Volgens FC Emmen-trainer Dick Lukkien waren er gisteravond maar twee spelers die een positieve beoordeling verdienden na de thuisnederlaag tegen FC Volendam: Jeroen Veldmate en Glenn Bijl.

Matig FC Emmen onderuit tegen FC Volendam

"Zij speelden met het mes tussen de tanden", aldus de oefenmeester. "Ik weet niet of het zo is, maar wellicht heeft een aantal het idee dat het niet meer zonodig hoeft in aanloop naar de play-offs omdat dat toetje nagenoeg zeker is bereikt. Nogmaals dat weet ik niet, maar het verschil tussen 100% scherp zijn of 95% is wel erg groot."Volgens Bijl is in de selectie in ieder geval niemand bewust minder scherp. "Nee, ik merk dat niet om me heen. Ook niet omdat we weten dat de ploeg die de laatste periode goed is, vaak die lijn doortrekt in de play-offs. Misschien willen we thuis wel te graag en te geforceerd, omdat we voor eigen publiek al met al toch te weinig punten hebben gepakt."Toch vind de middenvelder van Emmen wel dat de scherpte voor de goal mist. "We brachten in de slotfase Tim Siekman in die een aantal ballen doorkopte, maar daar daar werd niet op gereageerd. Daarin moeten we scherper worden. We moeten geiler worden voor de goal. Je moet em erin willen stoppen."